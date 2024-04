Voor veel Amsterdammers is de Entrepotbrug een herkenbaar gezicht, maar mensen die ooit het gebouw zijn binnengestapt weten dat het een waar doolhof is. Verschillende ingangen, tussenverdiepingen en liften die niet op elke verdieping komen, maken het gebouw een ware nachtmerrie voor bezoekers en bezorgers. Toch biedt de Entrepotbrug voor veel mensen een warm thuis. Zo ook voor Birgit. Zij woont al sinds de oplevering in de Entrepotbrug. Eerst in een huis op de hoek en na een ruil met de ex-vriendin van haar (destijds) partner midden op de brug, waar ze tot op de dag van vandaag woont. Birgit: “Je kon echt vanuit de hoek zo helemaal naar het Centraal Station kijken. Nu is alles helemaal volgebouwd.”

Na de dwaalweg die Entrepotbrug heet, komen we bij het huis van Marciano uit. Marciano houdt zich veel bezig met mode en toont ons zijn favoriete outfits. Hij herkent nieuwe mode snel en liep daardoor als middelbare scholier al in kleding die zijn klasgenoten pas jaren later zouden gaan dragen. En zijn afgeknipte shirt? Dat deed Marciano zelf, vlak voordat wij bij hem aankwamen, omdat hij zin had in een andere stijl.