De werkzaamheden voor het versterken van de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal, zijn vanochtend van start gegaan. De weg blijft open voor verkeer. Op de ene helft wordt gewerkt en op de andere helft zijn per richting twee versmalde rijstroken beschikbaar. Dat zorgt de komende vijf maanden voor verkeershinder tussen Amsterdam en Purmerend, vertelt Harold Hansen van Rijkswaterstaat in Het Verkeer.