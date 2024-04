Balthasar Floriszstraat

We komen erachter wie Balthasar Florisz was: een bekende cartograaf uit de zeventiende eeuw. In 1625 maakte hij een prachtige vogelvluchtkaart van Amsterdam. Conservator Reinder Storm van het Allard Pierson Museum heeft een replica meegenomen en vertelt wat er zo bijzonder aan is. Maar wie zit nog op zo'n oude kaart te wachten? Reinder: "Wacht maar tot ze zien dat er nog een link is met hoe de stad er nu uit ziet. Niemand kan dat weerstaan. I swear.”

Met Reinder gaan we naar het huis van Martin en je raadt het nooit: Martin óók een voorliefde voor oude kaarten, en dat is duidelijk te zien: van de vloer tot zijn overhemd en de kunst die hij maakt. Wat ontbreekt er nog in de collectie van Martin? “Zo'n heel oude kaart als die van Balthasar Florisz zou ik wel willen hebben!”