We verplaatsen ons met Het Verkeer deze week even naar het 'andere stukje Amsterdam', namelijk Weesp. Hier is vorig jaar een nieuwe rotonde aangelegd op de Leeuwenveldseweg. Het was toen te koud om de laatste laag asfalt aan te brengen. Nu de temperaturen hoog genoeg zijn wordt het werk komende week afgemaakt. Projectleider Herman Heijen legt uit wat de werkzaamheden inhouden en waar het verkeer rekening mee moet houden vanaf maandag 15 april.