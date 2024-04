We stappen binnen in de “Blingsalon” van de Zanddwarsstraat. In dit huis maakt Louke allemaal verschillende creaties, zoals kunstnagels en kattenspeeltjes. Ze is stadsgids van beroep en geeft tours door de hele stad. Dat Louke felblauw haar, heeft komt bij dit werk goed van pas; ze is een makkelijk herkenningspunt voor toeristen. “Mijn blauwe haar was eigenlijk een happy accident, omdat ik een fout maakte bij het verven. (...) Maar het is echt handig, want als ik op Schiphol sta, ben ik de enige gids zonder naambordje." Daarnaast zet Louke diamantjes op tanden. Dit kon Kiki natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan zonder een kleine make-over te krijgen.