Avercampstraat

In deze bomvolle aflevering van De Straten heb je geen tijd om rustig achterover te leunen. We beginnen in de Kungfuschool van Hennie. Voor velen een bekend gezicht, want hij is de man achter de drakendans tijdens Chinees Nieuwjaar. Zijn leerlingen zwaaien met levensgevaarlijke steekwapens terwijl Kiki van zich laat haar horen op de drums.

Aangekomen bij Etienne, is er geen tijd om stil te zitten, want ook Kiki moet eraan geloven: zet je zwoelste gezicht op en dansen maar! “Ik houd van mezelf en misschien... van jou!”, aldus de dansmeester.

Terwijl we nog op adem aan het komen zijn, bellen we aan bij Julia. In haar woonkamer heeft een flink aantal dames van het Balkan Vrouwenkoor Amsterdam zich verzameld. Julia is dirigent van het koor. Tijdens de burgeroorlog in Joegoslavië is ze naar Nederland gekomen. Julia: “Ik had een beeld van Amsterdam waarin mensen met zwarte leren jassen en zwarte laarzen met studs op straat liepen en veel bier dronken.” Dit bleek erg mee te vallen. Onder haar leiding sluiten we de uitzending muzikaal af.