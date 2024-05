In de Rozenstraat vinden we drie krachtige vrouwen die elk op hun eigen manier impact hebben op hun omgeving. Willeke is een kunstenaar met een kleurrijk leven, dat kleurrijke zien we ook terug in haar huis. Ze geeft ons een tour door haar ‘Franse landhuis in de Jordaan’. Mocht je denken: wauw, daar wil ik wonen... Dat kan! Want het huis staat te koop. Willeke: “Mensen willen altijd een kookeiland en wit.”

Een ander huis dat opvalt in de straat is het huis van Kathy. Zij heeft haar ramen en deur volgeplakt met politieke posters en pamfletten. Niet alle posters vallen bij iedereen even goed in de smaak. Kathy: “Ze hebben geprobeerd mijn raamkozijnen kapot te maken en er Viva España ingekrast.”