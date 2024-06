In deze aflevering cabaretier Peter Heerschop en street artist Fake, al jaren een gevestigde naam in de street art wereld en de maker van het bekende werk ‘supernurse’ dat de wereld over ging tijdens de coronapandemie. Ze bespreken thema's als eenzaamheid in de grote stad, maar ook de kracht van het buurtgevoel. Lukt het ze dit ook naar het canvas te vertalen?