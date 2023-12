Klaar met alle stress, meningen, gejaagdheid en gedoe? Snappen we. AT5 presenteert op tv en online: Ramses. Super slow tv, om even te niksen.

Ramses is een ietwat gezette huiskater die woont op een woonboot in Amsterdam. Soms krijgt hij tonijn. Soms zwemmen er eendjes voorbij. Soms heeft hij jeuk of andere ongemakken.

Maar meestal gebeurt er bar weinig.

Maker: Anneke de Lind van Wijngaarden