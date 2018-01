Afval-overlast in jouw buurt? Meld het aan AT5

Opengescheurde zakken, niet opgehaald grofvuil of buurtgenoten die hun afval totaal verkeerd aanbieden. Amsterdammers worden nogal eens geconfronteerd met de nodige rotzooi in hun buurt.

Afvalproblemen leiden al snel tot allerhande vormen van overlast en dus trekken Amsterdammers hier logischerwijs vaak over aan de bel. Maar hoe groot is de problematiek nou eigenlijk? Welke wijken hebben het het zwaarst te voortduren? En wat voor problemen zijn er precies?

Op deze vragen wil AT5 de komende maanden een antwoord proberen te vinden. En daar hebben we jouw hulp bij nodig! Heb jij last van rotzooi op je stoep? Kom je door de opgestapelde zakken nauwelijks nog bij de container in je straat of ligt er al weken een oude koelkast in je portiek?

Laat het ons weten!

Maak een foto en stuur die, samen met de datum waarop je de foto gemaakt hebt, de locatie én je telefoonnummer, naar afval@at5.nl.