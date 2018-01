Reinier van Dantzig (D66) maakt zich zorgen om 'xenofobe onderbuik' FvD

Hoewel zijn partij aan de leiding gaat in de peiling van vandaag, is D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig ook bezorgd. Hij is niet blij met de opkomst van Forum voor Democratie.

'Peilingen zijn natuurlijk palingen, maar we zijn inderdaad de grootste in deze peilingen. Dat betekent dat het werk van D66 in Amsterdam gewaardeerd wordt', zegt Van Dantzig. Hij ziet twee trends in de peiling van vanochtend. De eerste is de tweestrijd met GroenLinks. 'Dat gaat om het initiatief van het stadsbestuur.'

'En de andere trend die ik bespeur – en daar maak ik me echt wel een beetje zorgen om – is de opkomst van het conservatisme', zegt Van Dantzig. 'De xenofobe onderbuik van Forum voor Democratie. Die staan toch vrij aardig in deze peiling.' Annabel Nanninga staat namelijk op drie virtuele zetels.

Lege hulzen

'Ik wil daar wel tegenover zetten dat het in Amsterdam geen donder uitmaakt op wie je verliefd bent of waar je vandaan komt. En wij zullen ons dan ook altijd tegen de lege hulzen die Forum voor Democratie op Twitter gooit verzetten. Want wat mij betreft is Amsterdam één stad met 180 nationaliteiten en maakt het echt niet uit waar je opa geboren is.'

Van Dantzig: 'Ik ben al mijn hele leven Amsterdammer en zie juist hoe de diversiteit van iedereen die hier woont een kracht is. Ik zal dan ook altijd insinuaties waarbij groepen tegen elkaar worden opgezet niet onbesproken laten. En dat zal in het debat vanavond zeker aan de orde komen.'

Vanavond om 19.00 uur gaan de lijsttrekkers van de grootste partijen en meest kansrijke nieuwkomers met elkaar in discussie. Het openingsdebat is live te zien op AT5, deze website en onze app.