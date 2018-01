Derde verdachte flatbrand blijft ontkennen: 'Jullie hebben de verkeerde'

Rachied V., één van de drie verdachten van het aansteken van de fatale flatbrand in Diemen, mag de rechtszaak niet in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechter vanmiddag bepaald.

Zijn advocaat Gerald Roethof verzocht de rechtbank de voorlopige hechtenis op te heffen, volgens hem ligt er onvoldoende bewijs om V. te berechten. 'Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd, maar mijn cliënt zit vast op basis van een herkenning op Opsporing Verzocht. Nu weet ik dat de één betere ogen heeft dan de ander, maar niemand kan deze herkenning verrichten. Dat is onmogelijk.'

Roethof stipt verder aan dat de twee andere verdachten V. niet als medepleger hebben aangewezen. Maar het Openbaar Ministerie vindt dat er nog meer bewijs ligt. Zo had V. bij zijn aanhouding een litteken aan zijn been die volgens deskundigen heel goed passen bij een brandwond van enkele weken of maanden oud.

Gilermo I., die bekend heeft de brand te stichten, bleek ook zo'n wond aan zijn been te hebben die mogelijk veroorzaakt is door een explosie. Bij de brand die door de explosie ontstond kwam uiteindelijk de 27-jarige David Swart om het leven. Zijn vriendin en nog een tweede slachtoffer raakten zwaargewond als gevolg van de brand.