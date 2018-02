OSVO-voorzitter Oudkerk heeft geen spijt van 'voorgetrokken leerlingen'

OSVO-voorzitter Rob Oudkerk heeft geen excuses aangeboden in de raadsvergadering van donderdagmiddag. Hij ligt onder vuur omdat hij als directeur van de scholenkoepel, persoonlijk zorgde dat leerlingen alsnog geplaatst werden bij hun voorkeursschool, nadat sommige ouders een juridische weg in waren geslagen. Leerlingen van wie de ouders dat niet deden, bleven op dezelfde school.

Eerder maakte wethouder Onderwijs Simone Kukenheim wel excuses voor hetzelfde twitstpunt. Hoewel Oudkerk niet haar voorbeeld volgt, gaat hij wel doorhet stof. 'Terugkijkend zeg ik: dom. Het had anders gekund, had anders gemoeten', aldus donderdagmiddag Oudkerk in de Stopera.

Het geschil draait om het lotingssyteem voor het voortgezet onderwijs. Aanstaande brugpiepers moeten een lijst met voorkeuren opstellen, maar in sommige gevallen kan een leerling niet naar de gewenste school. in 2017 konden 907 kinderen niet naar hun eerste schoolkeuze, van wie 130 ook niet naar een school uit hun top 5. 17 leerlingen werden volledig uitgeloot, terwijl ze meer dan 12 scholen hadden opgegeven.

Voor die leerlingen is het probleem het grootst. In het ergste geval betekent dat de leerling wel vijftien uur per week in het openbaar vervoer moet doorbrengen.

Lees ook: Kukenheim maakt excuses voor 'voorgetrokken leerlingen'

Het overkwam de dochter van Hanna Kostelijk. Hanna's dochter gaat nu in Velsen naar de middelbare school, 'met veel plezier'. Maar Hanna vindt het niet te verkroppen dat sommige leerlingen toch een andere behandeling hebben gekregen. 'Dat is me totaal in het verkeerde keelgat gesproken'.

Die andere behandeling werd gegeven aan 11 leerlingen, van wie de ouders afgelopen zomer een kort geding hadden aangepannen tegen de Overleg van Schoolbesturen in het Voortgezet Onderwijs, zoals de OSVO formeel heet. De ouders werden niet in het gelijkgesteld, maar Oudkerk besloot dat de leerlingen alsnog naar een andere onderwijsinstelling konden.

Opmerkelijk is dat PvdA-prominent Oudkerk het ene moment zegt dat het 'anders had gekund', en een volgens moment 'uit de grond van zijn hart niet weet hoe het anders moet'. Met 'dom' zegt de OSVO-directeur te bedoelen dat de leerlingen eerder overgeplaatst moesten zijn. Hij wachtte namelijk twee maanden met zijn oplossing.

Schijnoplossing

Maar net zoals Hanna Kostelijk hekelen verschillende partijen Oudkerks 'oplossing'. SP-raadslid Erik Flentge zegt dat er voorbij is gegaan principe van rechtsgelijkheid. Ook PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman is niet bepaald enthousiast. 'Het mag niet zo zijn dat het ene kind bevoordeeld wordt voor het andere kind', aldus Moorman.

Daarom gaat het systeem dit jaar op de schop. Alle kinderen worden op een school binnen hun voorkeurslijst geplaatst - al is het nummer 12. De partijen gaan de lotingsprocedure nog intensiever in de gaten houden.

Lees ook: Wethouder Kukenheim onder vuur in debat over plaatsing leerlingen