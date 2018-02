Advocaat rapper JayJay over gevangenisfoto: 'Het is geen selfie'

Terwijl rapper JayJay al maanden in de cel zit wegens het medeplegen van een liquidatie, blijven er foto's op zijn Instagrampagina verschijnen. Een van de foto's lijkt in de gevangenis te zijn genomen.

De advocaat van Jason L., Manon Aalmoes, had de foto nog niet gezien. 'Misschien zijn er medegedetineerden die iets gefotografeerd hebben of bewakers. Ik kan er verder niets zinnigs over zeggen. Maar het is geen selfie, want ik zie allebei zijn handen nog.'

De rapper stond vandaag voor de rechter omdat het Openbaar Ministerie wil dat hij 150.000 euro boete betaald wegens witwassen. L. zou met crimineel geld onder meer vliegtickets, horloges en de huur van twee appartementen hebben betaald.

Volgens het Openbaar Ministerie had hij geen legaal inkomen, maar Aalmoes denkt daar anders over. 'In de tijd dat hij nog buiten was, verdiende hij in een club gewoon ongeveer 750 euro per uur. Deze jongens leven op straat, dan ga je niet met een pinpas hier en daar. Je bent gewoon bezig met contant geld. Zo werkt het.'

Aalmoes denkt dat L. bij justitie is gaan opvallen door het rappen. 'Dat heeft hem natuurlijk heel erg populair gemaakt en bekend gemaakt. Maar als je naar zijn verleden kijkt, juridisch gezien, is hij niet heel anders. Dat is dus ook wat mij verbaast, waarom het Openbaar Ministerie en het Landelijk Parket zo zwaar op hem heeft ingezet.'

De uitspraak in de zaak wordt later verwacht.