'Holleeder is naast kaas meest bekende product van Nederland'

'Een ordinaire ontvoerder, afperser en moordenaar.' Op de eerste ochtend van het monsterproces tegen Willem Holleeder haalt het Openbaar Ministerie keihard uit naar de Neus. De advocaten van Holleeder vinden op hun beurt dat het beeld dat van hem ontstaan is, 'een karikatuur is die geen recht doet aan de werkelijkheid.'

In de zwaar beveiligde Bunker in Osdorp begint officier van justitie Sabine Tammes vanmorgen met enige vertraging aan haar openingsstatement.

'Holleeder als exportproduct'

Volgens Tammes heeft Holleeder na zijn vrijlating hard gewerkt aan het oppoetsen van zijn imago. Zo had hij een huisfotograaf in dienst, schreef hij een nummer voor Lange Frans, ging hij langs bij Radio 538 en kroop hij wekelijks achter een computer voor een column in de Nieuwe Revu.

Volgens de officier van justitie verklaarde een getuige ooit dat Willem Holleeder naast kaas het meest bekende product van Nederland is. 'Holleeder presenteerde zichzelf als joviale vent met wie het goed toeven was. Met maar één doel: om zijn ware aard te verhullen.'

'Niks tops of knuffeligs aan'

Volgens het Openbaar Ministerie vindt iedereen wel iets van Holleeder. 'Hij spreekt tot de verbeelding. Niemand wil ook maar een minuut van zijn leven missen, getuige ook de massale belangstelling bij de veertien inleidende zittingen de afgelopen jaren. Maar er is niets 'tops' of 'knuffeligs' aan al die liquidaties die onrust hebben veroorzaakt', aldus officier van justitie Tammes. 'Deze zaak draait om de demythologisering van zijn persoon.'

'Nabestaanden moeten stem krijgen'

Volgens het Openbaar Ministerie draait de strafzaak om al die echtgenotes, kinderen, ouders, broers en zussen van de slachtoffers. 'Zij moeten een stem krijgen en hun vertrouwen in de rechtsstaat kunnen herstellen. Waarom moesten hun geliefden het leven laten?'

Ook advocaat Sander Janssen begint vanmorgen met een openingsstatement namens Holleeder. Hij nam in juni 2016 samen met partner Robert Malewicz de verdediging van Willem Holleeder over, nadat Stijn Franken hier na negen jaar mee ophield. Janssen opent op verschillende wijzen de aanval op de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie.

Kroongetuigen

'Het onderscheid tussen deze zaak en alle andere strafzaken is groot. Het dossier is zo groot - vorige week werden er nog elf ordners gevoegd bij de duizend die er al waren - dat zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging nog niet alles hebben kunnen lezen. Maar het grootste verschil met andere zaken, zoals bijvoorbeeld de zaak-Passage, is dat bijna alle verklaringen, op een enkele uitzondering na, niet uit eerste bron zijn', zegt Janssen. Hij doelt hierbij onder andere op verklaringen van kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros. 'In Passage waren die veronderstelde motieven en verhoudingen ondersteunend bewijs, in dit dossier zijn ze hét bewijs', vervolgt de advocaat.

Tweede Wereldoorlog

Ook geeft hij aan dat de moorden waarvan Willem Holleeder verdacht wordt, gezien moeten worden in een veel groter plaatje. 'In de tijd dat dit speelde, waren er veel personen en groeperingen in de Amsterdamse onderwereld die met elkaar samenwerkten of juist niet. Die samenstelling wisselde vaak. In de media wordt gezegd dat de moorden waar we het hier over hebben, evident met elkaar samenhangen. Maar die conclusie kun je helemaal niet trekken', zegt Janssen. 'Ter vergelijking: als je de Tweede Wereldoorlog zou omschrijven, begin je ook niet in 1940. Dan begin je bij het Verdrag van Versailles, of nog eerder.'

Astrid Holleeder

Tot slot gaat hij nog in op de rol van de zussen van Holleeder. 'Er verscheen een boek, toen nog een boek, en rondom elke pro-formazitting stond er weer ergens een interview met Astrid Holleeder. De verdediging heeft herhaaldelijk op hun tong moeten bijten om niet publiekelijk een weerwoord te geven. Dat hebben we niet gedaan, omdat dat hier in de zaal moet gebeuren. De komende tijd zullen wij Holleeders kant van het verhaal uitgebreid en onderbouwd voor het voetlicht brengen', zegt Janssen.

'Het bewijs tegen hem ontbreekt niet alleen, maar we laten ook zien dat het niet aannemelijk is dat hij het was, die verantwoordelijk is. Hij is geen spil geweest in de Amsterdamse onderwereld. Het beeld dat van hem ontstaan is, is een karikatuur die geen recht doet aan de werkelijkheid', rondt Janssen af.