Vader Insiya in hoger beroep tegen uitspraak Indiase rechter

De vader van de ontvoerde peuter Insiya gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van een Indiase rechter. Dat meldt Hart van Nederland, die de man sprak.

Een Indiase rechter bepaalde eerder dat het meisje zonder toestemming naar het Zuid-Aziatische land is gebracht, en daarom terug moet naar haar moeder in Nederland. Volgens de Indiase vader Shehzad Hemani gaat het om 'fake news'. Maar tegelijk heeft hij het vonnis ontvangen en gelezen, zo geeft hij toe.

Insiya is in 2014 in Nederland geboren en heeft de Nederlanse nationaliteit. Volgens de rechtbank moet het kind zo snel mogelijk moet moeder Nadia worden herenigd.

