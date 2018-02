Steeds meer passagiers voor rechter om wangedrag tijdens vlucht

Steeds meer vliegtuigpassagiers worden vervolgd voor wangedrag op Schiphol of aan boord van een toestel. Het aantal rechtszaken is sinds 2015 gestegen van minder dan 70 tot meer dan 90.

Het aantal meldingen van overlastgevend gedrag stijgt nog harder, meldt het AD vanochtend. Vorig jaar kreeg de Inspectie Leefomgeving en Transport bijna duizend meldingen binnen. In 2010 was dat nog minder dan de helft.

Voor landelijk officier luchtvaartzaken Frances Schlingemann is de maat vol, zo zegt hij in de krant. 'Onhandelbare passagiers korten zo veel tijd en energie dat de crew geen oog meer kan hebben voor de veiligheid in het vliegtuig.'

Om wangedrag te ontmoedigen, maakt Schlingemann graag gebruik van het snelrecht. De verdachte krijgt dan onmiddellijk een boete of dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.

Europarlementariërs pleiten voor internationale zwarte lijst. 'Dit soort zotteklappers kun je niet hard genoeg aanpakken', aldus D66'er Matthijs van Miltenburg. 'We kunnen niet toestaan dat wangedrag van één de veiligheid van andere passagiers in gevaar brengt.'