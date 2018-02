Hof vernietigt besluit om Insiya naar Nederland te halen

De 3-jarige Insiya, die door haar vader heimelijk mee werd genomen naar India, hoeft misschien toch niet terug naar Nederland. Het Gerechtshof in Den Haag heeft namelijk bepaald dat het oordeel geveld moet worden door een Indiase rechtbank.

Daarmee is het besluit van een lagere rechtbank door het Hof vernietigd. De lagere rechter had vlak voor kerst besloten dat het meisje onmiddellijk terug moest. Die uitspraak hield geen stand, omdat 'het zwaartepunt van de gerechtelijke procedures van partijen in India ligt en niet in Nederland', aldus het oordeel van de raadsheer.

Ontvoering in Oost

De uitspraak is een steun in de rug voor de vader van het meisje, die haar anderhalf jaar geleden met geweld liet ontvoeren bij haar oma. Sinds die tijd is Insiya onderwerp van een lange juridische strijd in zowel India als Nederland.

Een Indiase rechtbank oordeelde onlangs nog dat het meisje voor 27 maart naar Nederland moet. Ook die uitspraak wordt opnieuw onder de loep genomen door het Indiase Hooggerechtshof. Zij zullen binnen enkele maanden uitspraak doen.