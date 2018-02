Rechter oordeelt: Airbnb-regels voor woonboten zijn te streng

De Airbnb-voorwaarden van de gemeente voor woonboten zijn te streng, dat besloot de rechter afgelopen week. Zo zou de regel dat er maximaal vier personen op een woonboot mogen logeren te ver gaan.

Ook is er een streep gezet door de voorwaarde dat er toeristenbelasting moet worden betaald. De gemeente mocht daarom aan een aantal woonbooteigenaren geen last onder dwangsom opleggen.

Daarentegen is de regel dat een woonboot maximaal 60 dagen per jaar verhuurd mag worden volgens de rechtbank gegrond. Wel moet er voldoende bewijslast zijn dat een woonboot te vaak is verhuurd.

Afgelopen week werden er meerdere zaken behandeld bij de rechter over deze kwestie. Verschillende eigenaren vonden het onterecht dat de gemeente had geconcludeerd dat zij langer dan 60 dagen hun woonboot hadden verhuurd.

'Geen overtreding'

De eigenaren stelden dat hun woonboten gewoon door henzelf worden bewoond en dat ze deze alleen verhuren als ze zelf een tijdje weg zijn. Volgens hen kon er daarom geen sprake zijn van een overtreding.

Maar omdat de eigenaren vaak niet ingeschreven stonden op het adres van de woonboot en er ook geen persoonlijke spullen hadden liggen, vond de rechter het aannemelijk dat ze de boot niet voornamelijk als woning gebruikten.

50.000 euro

De last onder dwangsom werd daarom niet herroepen. Doen de eigenaren niks om de situatie te verbeteren, dan moeten ze de dwangsom van 50.000 euro betalen.

Wel moet de gemeente voorzien in de proceskosten en de kosten van het griffierecht die de eigenaren hebben gemaakt, omdat er te laat is gereageerd op het bezwaarschrift van de eigenaren.