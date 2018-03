Bijna twee ton voor afgebrande Fons Vitae Lyceum

Het Fons Vitae Lyceum in Zuid krijgt 190.000 euro subsidie na de grote brand van vorig jaar. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. Het geld is bedoeld voor de extra kosten die de school moet maken.

In juni vorig jaar ging het bij werkzaamheden aan de school mis. Het dak van de school vatte vlam waardoor de derde verdieping en de zolder van het gebouw werden verwoest.

Leerlingen hebben nog steeds les in noodlokalen in Zuid en Oost. Hoe lang het nog duurt voordat het schoolgebouw weer open kan, is niet bekend. Volgens de laatste berichten zijn de herstelwerkzaamheden eind dit jaar klaar.

