'Verwarring over mogelijk nep-arrestatiebevel Interpol voor moeder Insiya'

In een persbericht, dat dinsdagochtend werd verstuurd door het Indiase bedrijf Conros Group, zou Interpol een arrestatiebevel voor Nadia Rashid, de moeder van Insiya hebben uitgevaardigd. Maar een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt 'geen internationaal arrestatiebevel te zien'.

Het ministerie wil geen harde uitspraken doen over de authenticiteit van het persbericht, maar zegt de kwestie te onderzoeken.

De afzender, de multinational Conros Group, is niet bereikbaar voor commentaar. De directeur en voorzitter van het Indiase staalbedrijf is Shehzad Hemani, de vader van Insiya.

12 jaar in Indiase cel

In het bericht staat dat Insiya's moeder het naliet om in Indiase rechtszaken te verschijnen, ook zou zij ook vervolgd worden voor 'fraude ten aanzien van zakelijke assistenten in Dubai en New Delhi'. Dat alles zou haar een celstraf tot 12 jaar kunnen opleveren in een Indiase gevangenis.

Advocaat Spong, die volgens het persbericht bereikbaar zou zijn voor commentaar, laat weten dat hij de pers vandaag niet te woord zal staan. Tegen De Telegraaf noemt Rashids advocaat Peter Plasman het een 'krankzinnig bericht'.

Hemani heeft eerder nepnieuws over de ontvoering van zijn dochter verspreid. Justitie heeft aan De Telegraaf laten weten dat Insiya's moeder sowieso niet wordt aangehouden vanwege haar Nederlands staatsburgerschap.