Politie kamt kelderboxen Oostelijke Eilanden uit in onderzoek naar liquidaties

De politie is op Wittenburg een grote zoekactie begonnen in kelderboxen, garageboxen en schuurtjes. Rechercheurs zijn op zoek naar verdachte zaken in de buurt waar onlangs twee dodelijke schietpartijen plaatsvonden.

Vanochtend dook er opeens veel politie op in de Jacob Burggraafstraat, vertellen bewoners. Het blijkt te gaan om een grote politieactie naar aanleiding van de recente moorden in de wijk. Agenten controleren de boxen en schuurtjes waar mogelijk criminele spullen in opgeslagen zijn.

De actie kan volgens een woordvoerder nog dagen en misschien zelfs weken duren. Agenten zullen op verschillende adressen op Kattenburg en Wittenburg de boxen uitpluizen. In dergelijke kelderboxen en garageboxen zijn in het verleden bijvoorbeeld drugs en wapens gevonden, maar ook kleding die werd gebruikt bij overvallen. Vaak blijkt een box dan in gebruik door meerdere verdachten.

Moordzaken

De politie krijgt vrijwel dagelijks tips over verdachte zaken op de Oostelijke Eilanden die zich zouden afspelen in de opslagruimtes. Inmiddels heeft de politie genoeg informatie om op verschillende, specifieke locaties een kijkje te nemen. 'Dus dat gaan we ook doen', zegt een woordvoerder. 'Het is ook een boodschap naar de tegenpartij, die dit absoluut niet leuk vindt.'

Op vrijdag 26 januari werd in een wijkcentrum op Wittenburg de 17-jarige Mohammed Bouchikhi doodgeschoten. Hij bleek niet het doelwit te zijn van de schutters. Veel kinderen waren aanwezig toen het moordcommando het buurtcentrum binnenstormde. Eind vorig jaar werd op Kattenburg ook al de 19-jarige Ayman doodgeschoten na een straatruzie.

Daarnaast duiken jonge bewoners van de Oostelijke Eilanden met grote regelmaat op in liquidatiezaken. Zowel als dader als slachtoffer. Nabil Amzieb (23) die begin 2016 onthoofd werd kwam van Kattenburg, net als de 23-jarige Mitchell Jansen die datzelfde jaar werd geliquideerd in Colombia. Er vielen al meerdere onschuldige slachtoffers door de onderwereldoorlog die de Oostelijke Eilanden in zijn greep houdt.