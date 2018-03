Kalasjnikov haperde bij liquidatiepoging 'Hitler': 'AK is troep'

Dat de Amsterdamse crimineel Nourdine 'Hitler' A. in 2016 een liquidatiepoging overleefde, komt omdat de AK-47 van de schutter het niet goed deed.

Dat bleek vanochtend tijdens een tussentijdse zitting tegen Zakaria Z. en A. El B. (beide 24 jaar oud). 'Hitler' was op 3 april 2016, rond half elf 's avonds, het doelwit van twee mannen op een witte scooter. Het doelwit zat in een donkerkleurige Mercedes op de Burgemeester Vening Meineszlaan in Slotermeer toen hij onder vuur genomen werd. Hoewel de schutter een Kalasjnikov gebruikte, werd er maar drie keer geschoten.

'AK is troep'

Uit gekraakte berichten van de beruchte Ennetcom-server, blijkt dat het wapen van de dader haperde. 'AK is troep, hij gaat niet af', stuurt de schutter naar zijn kompanen. 'Ik heb mijn best gedaan', verontschuldigt hij zich in een ander bericht. 'Kanker AK deed het niet.'

Wel betaald

Volgens het Openbaar Ministerie is Zakaria Z. deze dader met de bijnaam 'Freaks'. De opdrachtgever aan wie hij zijn verontschuldigingen stuurt zou Omar Lkhorf zijn. Lkhorf wordt verdacht van het opdracht geven tot meerdere (mislukte) liquidaties. Een derde verdachte schrijft dat Zakaria ondanks het haperende wapen 'een soldaat' is, dat hij zich dapper gedroeg. Uit de berichten zou blijken dat Zakaria dan ook wel betaald kreeg.

Zaak Knokkestraat

De timing van de liquidatiepoging is opmerkelijk. Een dag na de mislukte moord op 'Hitler' werd Zakaria in de rechtbank verwacht om zich te verantwoorden voor een andere mislukte liquidatiepoging. Die in de Knokkestraat-zaak. Hoewel hij niet kwam opdagen, werd hij wel veroordeeld tot acht jaar cel. Daar ging hij in eerste instantie tegen in beroep, maar nadat de Ennetcom-servers waren gekraakt trok hij dat beroep weer in.

Onderwereldoorlog 2012

De mislukte liquidatiepoging op Nourdine 'Hitler' A. is het zoveelste gewelddadige hoofdstuk in de onderwereldoorlog die eind 2012 losbarstte. Daarin stonden aanvankelijk de groep rond topcriminelen Gwenette Martha en Benaouf A. tegenover elkaar. 'Hitler' wordt gerekend tot het kamp van de in 2014 geliquideerde Martha, terwijl Omar Lkhorf en Zakaria Z. gelinkt worden aan de groep rond Benaouf A., die vorig jaar tevergeefs per helikopter wilde vluchten uit de gevangenis.