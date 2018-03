Nog acht relschoppers vast na ellende op De Wallen

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Hoewel er gisteren 102 'voetbalsupporters' zijn aangehouden na rellen op De Wallen, zitten er nog maar acht in de cel. Zij worden nog gehoord over - met name - geweld tegen politieagenten.

Gisteren hield de politie honderd Britten aan, maar ook twee Nederlanders. Het overgrote deel werd vervolgens met een boete weer weggestuurd. Toch moesten ook 35 hooligans een nachtje in de cel slapen.

De Britse supporters waren al de hele dag baldadig. In combinatie met een heleboel bier, liep dat tegen de avond uit op rellen waarbij de ME in actie moest komen. Tegelijkertijd kwamen er ook hooligans van Ajax naar het Wallengebied om de Engelsen te belagen.

De Britten gooiden onder andere met bierflesjes naar de politie. Inmiddels hebben de Britse media het gedrag van hun landgenoten flink uitgelicht. Op sociale media zeggen veel Engelsen zich te schamen voor het gedrag van de supporters.