'Broer van kroongetuige Mocro Maffia doodgeschoten op NDSM-werf'

De man die vanochtend werd doodgeschoten binnen bij een bedrijf op de NDSM-werf, is de broer van kroongetuige Nabil Bakkali, dat bevestigen bronnen aan Het Parool.

Bakkali heeft verklaringen afgelegd in meerdere liquidatiezaken, daarin zou hij kopstukken van de zogenaamde Mocro Maffia beschuldigd hebben. Het slachtoffer van de schietpartij zou Reduan Bakkali zijn, die directeur is van een bedrijf op de werf.

Afgelopen vrijdag kwam het Openbaar Ministerie met het nieuws rond kroongetuige Nabil Bakkali naar buiten. 'In het milieu werd vanaf vrijdag al gespeculeerd dat familieleden van Bakkali zouden worden doodgeschoten, nadat justitie bekend had gemaakt dat hij kroongetuige was geworden', schrijft Het Parool.

In de buurt van de schietpartij, op de Tt Vasumweg is een auto vlak na de schietpartij brandend teruggevonden. De politie beschouwt die plek ook als plaats delict. Mogelijk is de wagen gebruikt als vluchtauto.