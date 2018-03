Het duivelse dilemma van de kroongetuige: 'Er is altijd collateral damage'

Is de inzet van een kroongetuige wel verantwoord als er daardoor onschuldige slachtoffers kunnen vallen? 'Een duivels dilemma', noemt misdaadjournalist Wouter Laumans het in AT5 Achtergronden.

Samen met strafrechtadvocaat Nico Meijering en oud-stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik ging hij in discussie over dit lastige vraagstuk. Donderdag werd op de NDSM-Werf de 41-jarige ondernemer Reduan Bakkali doodgeschoten. Hij is de broer van Nabil Bakkali die zich nog geen week eerder aandiende als kroongetuige tegen kopstukken uit de zogenoemde mocromaffia.

Lees ook: Doodgeschoten Reduan Bakkali wilde alleen beperkt beveiligd worden

Is een kroongetuige het risico op onschuldige slachtoffers waard, vraagt Meijering zich af. 'Zeg het maar. Als je tien mensen wil veroordelen tegen één iemand die vermoord wordt, maak die politieke keuze. Sta daar met zijn allen achter. Ik sta er niet achter. Ik vind het een grof schandaal', zegt de advocaat. 'Ik vind het een duivels dilemma', zegt Laumans. 'Want hoeveel moorden kan je voorkomen met zo'n iemand?'

Opdrachtgevers pakken

Meijering vindt dat de overheid per definitie niet in zee kan gaan met een kroongetuige als dat zo veel risico's met zich meebrengt. 'Er zijn zat opsporingsmiddelen voor het Openbaar Ministerie, je moet niet met de duivel een pact aangaan.' Hij wijst op de gekraakte servers van Ennetcom, waardoor justitie miljoenen versleutelde berichten in handen kreeg. Met die informatie werden veel criminelen vervolgd en veroordeeld.

Lees ook: Schutter liquidatie Reduan Bakkali gefilmd, beelden mogelijk snel vrijgegeven

Maar Laumans merkt op dat met die informatie vooral uitvoerders van liquidaties zijn gevonden. De opdrachtgevers blijven veilig in het buitenland en worden niet gepakt. Fatima Elatik vind de inzet van een kroongetuige om diezelfde reden goed te verdedigen. 'Ik vind dat wanneer je als samenleving zo lang last hebt van deze maffiabende, dat als je dan op een gegeven moment de kans krijgt om iemand die informatie kan geven om een groot aantal van die zaken - niet alleen de uitvoerdertjes en loopjongetjes te pakken, maar ook de bazen daarachter - dan vind ik het als apparaat niet vreemd dat je zegt: dit is onze kans om een keer de kop van octopus af te snijden in plaats van die tentakels.'

Collateral damaga

Volgens Elatik is het nooit te voorkomen dat er dan wraak genomen wordt. 'Ik vind het lullig om te zeggen, maar er is altijd collateral damage. Het is er ook als je geen kroongetuige hebt, want heel veel families zijn al verwoest alleen maar door de mocromaffia zelf.' Ze vindt dat de overheid burgers inderdaad moet beschermen en nu er al jaren onschuldige slachtoffers vallen in de stad, kan een kroongetuige misschien dat weer voorkomen.

Lees ook: Collega's en vrienden Reduan verslagen: 'Niemand wordt ontzien in dit soort zaken'

Hieronder is de hele uitzending te zien, waarin Elatik ook pleit voor een betere aanpak in de wijken waar jongens in de criminaliteit belanden. De overheid en justitie moeten ook aanwezig zijn als er geen incident heeft plaatsgevonden, met oog op de langere termijn. 'Hoe versterk je nou die informatiepositie zodat we niet meer dit soort keuzes hoeven te maken?'