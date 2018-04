Stadsdeel mag illegaal geplaatste caravans van zigeunergezin niet verwijderen

Stadsdeel Nieuw-West mag drie illegaal geplaatste caravans aan de Noordzeeweg in Westpoort van zigeunergezinnen niet weghalen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald.

Het stadsdeel wilde de caravans binnen twee weken weg hebben. De bewoners moesten hier zelf voor zorgen. Deden ze dit niet, dan zou het stadsdeel zelf in actie komen en alle kosten verhalen op het zigeunergezin. Ook had het stadsdeel een dwangsom van 2500 euro per dag per persoon met een maximum van 15.000 euro opgelegd. Hiermee wilde Nieuw-West voorkomen dat de caravans op een andere plek in de stad zouden worden neergezet.

Lees ook: Stadsnomaden moeten verhuizen naar Westhavenweg

Maar volgens de voorzieningenrechter gaat dat te ver. De bewoners hebben bezwaar aangetekend en in ieder geval totdat er een uitkomst is van dat bezwaar, mogen de caravans blijven staan. Wel moet het gezin zelf een legale standplaats zoeken in de tussentijd. De gemeente hoeft hierbij geen hulp te bieden. In het verleden heeft de gemeente genoeg gedaan om het gezin te helpen, oordeelde de rechter.