'Ook rookruimte in horeca binnenkort verleden tijd'

In sigaret opsteken in kroeg kan al bijna nergens meer. Maar binnen een paar jaar lijkt het ook gedaan te zijn met de speciale rookruimtes in horecagelegenheden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat alle rookruimtes in de horeca binnen twee jaar dicht gaan, meldt de NOS donderdagavond. Staatssecretaris Blokhuis zal dit voorstel morgen doen in de ministerraad weet de omroep.

De staatssecretaris wordt min of meer gedwongen tot dit voorstel door een uitspraak van het gerechtshof in een rechtszaak die Clean Air Nederland heeft aangespannen. Half februari oordeelde het hof dat speciale rookruimtes in horecagelegenheden dicht moeten.



Blokhuis gaat nog tegen deze uitspraak in beroep. Dit is volgens de NOS echter vooral een manier om tijd te winnen zodat de horeca zich voor kan bereiden op een sluiting van de rookruimtes. Zonder hoger beroep zouden alle rookruimtes namelijk direct dicht moeten.