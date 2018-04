Parkeren in Prinses Irenebuurt nu ook voor niet-bewoners

De rechter heeft een knoop doorgehakt in een conflict tussen de gemeente en bewoners van de Prinses Irenebuurt in Zuid.

Al sinds de jaren tachtig mogen alleen bewoners en hun bezoek parkeren in de wijk. Maar de voorzieningsrechter heeft deze week bepaald dat vanaf nu iedereen betaald kan parkeren in de buurt. Daarmee komt de wens van de gemeente uit.

Lees ook: 'Bezoek VU leidt tot parkeerchaos in Zuid'

Bewoners zijn bang dat hun parkeerplekken nu overspoeld worden door medewerkers en bezoekers van de aangrenzende Zuidas. Zij wijzen erop dat in 1980 een garantie is gegeven door de gemeente dat de parkeeroverlast in hun wijk zoveel mogelijk beperkt zou worden. Maar volgens de rechtbank zal de overlast ook met de nieuwe parkeerregels meevallen. Die beslissing nam de rechter op basis van 'uitgebreid onderzoek'.