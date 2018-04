Wederom rumoer binnen D66: 'Nieuwe leiding is nodig'

Achter gesloten deuren gaat het niet voor de wind met de Amsterdamse fractie van D66. Volgens De Telegraaf eisten leden kort na het verlies van de verkiezingen een 'stevige verandering van de D66-partijcultuur', ofwel een nieuw bestuur met nieuwe ideeën.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van een brief die naar leden is verstuurd. Er wordt zelfs gesproken over een 'sluimerende veenbrand' binnen de partij. Zo maken leden zich ook zorgen over de huidige coalitieonderhandelingen. D66 zit momenteel met drie linkse partijen om tafel.

In de brief wordt ook kritiek geuit op het beleid van de democraten wat betreft de crisis die uitbrak vlak voor de verkiezingen. Dan gaat het voornamelijk over een interne lijsttrekkersverkiezing en het samenstellen van de kandidatenlijst. Toen is een commissie aangesteld die dat soort praktijken moet voorkomen. Diezelfde commissie is pas vorige week begonnen, ruim een maand na de verkiezingen waar D66 zo'n 43 procent van de stemmen verloor.

Saskia Groenewoud, partijvoorzitter van D66, is op de hoogte van de brief. Er wordt gekeken naar wat er allemaal gebeurd is. Volgens haar staat de positie van het bestuur niet ter discussie.