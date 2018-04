Iconische foto Van der Laan met koning levensgroot in de Jordaan

De iconische foto van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan die arm in arm met koning Willem-Alexander loopt, is ter gelegenheid van Koningsdag levensgroot op een gevel van café De Blaffende Vis in de Jordaan geplaatst.

De Blaffende Vis zet ter gelegenheid van Koningsdag al jaren een iconische foto op de gevel. Dit jaar werd gekozen voor een bewerking van de foto die een AT5-verslaggever maakte van de overleden burgemeester.

De foto die gemaakt werd door ging kort na publicatie viraal in Nederland en greep veel Amsterdammers aan. Veel emotionele reacties waren het gevolg. De foto werd gemaakt toen de koning in Het Claverhuis in de Jordaan praatte over de voorzieningen en veranderingen in de buurt. Burgemeester van der Laan, wiens slechte gezondheid duidelijk te zien is op de foto, was daar ook bij.

Nu, ter gelegenheid van Koningsdag, is de foto ietwat aangepast op een gebouw in de Jordaan geplaatst. Zo lacht de koning op de foto en heeft hij een oranje stropdas.