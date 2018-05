Geert Dales: 'Je moet je afvragen of je op die manier burgemeester wil worden'

Oud-wethouder Geert Dales vindt dat de vacature voor het burgemeesterschap niet opnieuw geopend had moeten worden.

Er konden aanvankelijk sollicitatiebrieven gestuurd worden tussen 16 en 30 april. Omdat er volgens de vertrouwenscommissie (bestaande uit gemeenteraadsleden) te weinig geschikte kandidaten bij zaten, kan er vanaf maandag opnieuw worden gesolliciteerd. Dales: 'Er hebben allerlei mensen gesolliciteerd en die krijgen nu te horen dat de poorten weer open zijn en allerlei andere mensen kunnen gaan solliciteren.'

Hij vindt het oneerlijk. 'Als ik zou hebben gesolliciteerd, wat ik niet heb gedaan tot opluchting van velen, dan zou ik me toch een beetje belazerd voelen.'

'Zou je niet meedoen?'

Het is nu de vraag of er daadwerkelijk nieuwe geschikte kandidaten gaan solliciteren. 'Wat ik vermoed, anders kan ik dit echt niet volgen, is dat er met een, twee of drie mensen gesproken is en gezegd is, zou je niet meedoen? Omdat kennelijk de selectie die er was niet voldoende was. Zo zal het wel gegaan zijn.'

Dales heeft in 2004, terwijl hij wethouder was in Amsterdam, ook gesolliciteerd toen er een vacature was voor de burgemeester van Leeuwarden. 'Nog voordat de vertrouwenscommissie zijn definitieve oordeel had geveld, lag het al op straat', vertelt hij. 'Dus ik werd ook gebeld door mensen. Dan zit je in een soort rare, verwrongen positie, want eigenlijk mag je er niet over praten.'

'Weg met die geheimhouding'

De oud-wethouder vindt het een bewijs dat deze manier van het benoemen van een burgemeester niet werkt. 'Ik zou zeggen weg ermee, doe het nou gewoon openlijk dan hoeft niemand zo krampachtig door het leven te gaan. Weg met die geheimhouding, weg met die vertrouwelijkheid. Gewoon op straat en laat de bevolking meepraten.'

Hij vindt dat nieuwe kandidaten zich nu niet meer moeten melden. 'Er gaan nu een paar mensen solliciteren die de zegen hebben van een paar lui die dat ergens in een geheim achterkamertje zitten te doen. Dat is natuurlijk helemaal een verkeerde procedure. Je moet je ook afvragen of je zelf op die manier wel burgemeester van Amsterdam zou willen worden.'