Terrassen Festival verkast naar Rembrandtpark

Het Terrassen Festival gaat dit jaar uitwijken naar een andere locatie. Het festival kwam vorig jaar veel in het nieuws door de weerstand van bewoners rondom het Oosterpark. Volgens hen was het grote evenement bijzonder schadelijk voor de grasmat in het Oosterpark.

Na flink wat juridisch gesteggel - denk aan bodemspecialisten, bomendeskundigen, en een kort geding - is het dan toch eindelijk gelukt. Het festival gaat naar het Rembrandtpark. Organisator Mitchel Bovenlander is daar niet rouwig om: 'Wij vinden het leuk om dit jaar weer een ander stadsdeel van Amsterdam aan te doen. Het park is met de aanwezigheid van water, eindeloze grasvelden, schaduw en zon een ideale locatie', aldus Bovenlander in De Telegraaf.

Eind vorig jaar spande de stichting die buurtbewoners hadden opgezet een kort geding aan. De stichting verloor die rechtszaak. De aanvechting van festivals in het Oosterpark is volgens de buurtbewoners logisch. Er wordt gevreesd voor schade die de grasmat van het park zou kunnen oplopen onder andere door de bezoekers en de houten vlonders. Er werd door de stichting zelfs een bomendeskundige ingevlogen om onderzoek te doen naar de staat van het Oosterpark.

Maar dit mocht niet baten. De rechter besliste al snel dat het festival vorig jaar door mocht gaan. De overlegde bodemrapporten zouden niet aannemelijk maken dat er onherstelbare schade ontstaat. Het festival was overigens een succes

