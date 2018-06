Politie zoekt fietser na ernstig ongeval Mr. Treublaan

De politie is op zoek naar een fietser die mogelijk betrokken was bij de ernstige aanrijding op de Mr. Treublaan in Oost gisterenochtend. Een 13-jarig meisje raakte daarbij zeer ernstig gewond.

Het ongeluk gebeurde even na 08.00 uur ter hoogte van het voormalige ROC Stelle College, waar nu het Fons Vitae Lyceum tijdelijk is gevestigd. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het meisje vermoedelijk is aangetikt of afgesneden door een passerende fietser. Hierdoor is zij op de rijbaan tegen een passerende vrachtwagen gevallen.

Het meisje is ter plaatse gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Zij ligt daar met ernstige verwondingen. De politie heeft inmiddels met meerdere getuigen gesproken, maar is nog op zoek naar de fietser die het meisje gepasseerd heeft. Ook is de politie op zoek naar dashcambeelden van het ongeval.