Kinderen vertellen verhaal van vijftig jaar Bijlmer: 'Er is heel veel hoop'

Honderden kinderen van de verschillende leerorkesten van de stad vertellen vanmiddag het verhaal van vijftig jaar Bijlmer. Met hulp van cabaretière en actrice Jetty Mathurin voeren zij het stuk De Nachtegaal van de Bijlmer op. Wij waren vanmiddag bij de generale repetitie.

'Meer dan 300 kinderen doen mee. Dat is een wirwar van kinderen', zegt Mathurin. En die kinderen acteren, zingen en spelen in het stuk De Nachtegaal van de Bijlmer in het CEC-gebouw in Zuidoost. 'Het gaat over de geschiedenis van de Bijlmer, over vijf kinderen die verdwalen en terugkomen, maar het gaat vooral over het leerorkest.'

Van basisscholen uit alle hoeken van de stad komen de kinderen die via stichting Het Leerorkest instrumenten in bruikleen krijgen. De stichting is landelijk actief, maar begon in Zuidoost. 'Een cello kost 400 euro, een harp 120, een hobo 1500. Niet iedereen heeft een dikke portemonnee en de mogelijkheid om dat te doen', vertelt oprichter van het leerorkest Marco de Souza.

Lea en Floor spelen vandaag mee in het orkest. 'Het klinkt heel mooi samen. Het is heel mooi om samen te spelen. We werken niet alleen samen, maar zijn ook een groep. Het is heel mooi omdat mensen die het horen denken van ''wauw spelen zij dat echt''', vertellen ze.

Mathurin is trots op de kinderen. 'Er is heel veel hoop. Er zijn nog altijd de kinderen, want als wij weg zijn, zijn zij er nog.'