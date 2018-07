Vermoedelijke vluchtauto schietpartij De Pijp uitgebrand op Stadionkade

Een wit busje is rond 1.00 uur vannacht in brand gevlogen op de Stadionkade in Zuid. Het gaat vermoedelijk om de vluchtauto van de daders van de schietpartij in De Pijp gisteravond.

De witte Volkswagen Caddy stond geparkeerd ter hoogte van de Parnassusweg en is daar zeer waarschijnlijk in brand gestoken. De politie heeft lange tijd sporenonderzoek gedaan. Ook is er gezocht met een speurhond. De auto is uiteindelijk weggesleept door de politie.

De schietpartij vond gisteravond rond 19.00 uur plaats in op de hoek van de Ceintuurbaan en de Dusartstraat in De Pijp. Drie mannen raakten gewond, een van hen zou er ernstig aan toe zijn geweest. Volgens getuigen was de schutter uit een witte Volkswagen Caddy gekomen en ging hij er in die auto ook vandoor.