Lil' Kleine: 'Ik vind het leuk om 50 flessen champagne op één avond te bestellen'

Jorik Scholten, alias Lil' Kleine, blijft de gewone medemens verbazen. In een 'zeldzaam' inkijkje in het luxe en uitbundige leven van de Amsterdamse rapper in het magazine Quote vertelt de rapper dat hij zo vijftig flessen champagne op één avond bestelt.

De rekening van 9000 euro neemt de rapper uit de Jordaan dan ook voor lief. 'Kom op zeg, dat is gewoon weinig. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk om vijftig flessen champagne te bestellen in de club en dat iedereen naar me kijkt', vertelt Scholten trots. 'Ik denk dat veel jonge gasten dat leuk vinden, maar zij hebben het geld niet. Moet ik me dan verstoppen omdat ik het wél heb? Ik trek me er geen moer van aan'.

Lees ook: Lil' Kleine: 'Ik verdien 60.000 euro per maand'

Snotvretende tokkie

Over de Jordaan gesproken, daar heeft Scholten ook nog wat over te zeggen. Over zijn outfit: 'In de Jordaan, waar ik vandaan kom, dragen ze dit (een witte broek, roze polo en een pasteltrui - red.) niet. Nee, ik zet me zeker niet af tegen die 'kakkers'. Ik ga liever om met iemand uit Oud-Zuid die nette kleding kan betalen dan met een of andere tokkie die het snot uit z'n neus vreet', aldus Kleine, die hits had met 'Drank & Drugs' en 'Vakantie'. Ook bestelde hij ooit 150 oesters, gewoon voor de leuke foto. Uiteindelijk at hij er 35. En een hypotheek van 3.000 euro voor zijn huis van één miljoen? 'Dat betaal ik lachend, zo duur zijn mijn schoenen.'

Een goed bericht voor de medemens die zich zorgen maakte over het opzienbare rijgedrag van Scholten. Daar probeert hij wat aan te doen. Waar eerst bekend werd dat hij zeker 4.000 euro aan verkeersboetes krijgt elke maand, is dat nu vaak nog maar de helft: 2.000 euro. ‘Ik had nog geen Flitsmeister en Parkmobile op m’n telefoon. Nu wel, al pak ik soms nog de helft aan boetes. Wordt aan gewerkt, oké?’

Lees ook: Lil' Kleine lapt 4.000 euro aan verkeersboetes in maand tijd

Quote 500

Overigens heeft Scholten nog een doel in het leven gekregen. Hij wil namelijk de Quote 500 halen. En dat heeft hij al helemaal gepland. 'Ik spaar elke maand een leuk bedrag. Net als ik zijn mijn manager en fiscalist Joods, dus we houden dat goed in de gaten. Daarbij heb ik samen met een vriend een friettent in Amsterdam'. Die friettent, in de Regulierbreestraat, loopt lekker en dus denkt Jorik groots. 'Ik dacht aan Dubai. Friet kan daar wel een hit worden, toch?'