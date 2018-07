'EMA-medewerkers in Londen bezorgd over verhuizing naar Nederland'

Voor veel medewerkers van het Europees Medicijnagentschap (EMA) die van hun vestigingsplaats in Londen naar Amsterdam verhuizen is alles in Nederland nog wel even wennen. Daar ervoer Colleen Geske, die in Londen aan het hoofd van het team staat die EMA-medewerkers ondersteunt.

De eerste medewerkers verhuizen deze zomer al naar de stad. Het kantoor van EMA verhuist vanwege de Brexit naar de Zuidas. Dat kantoor is nog niet af dus is er tijdelijk een onderkomen gevonden in de buurt van Station Sloterdijk. Begin dit jaar stelde de gemeente en het rijk een projectteam samen om de Londense medewerkers te ondersteunen in hun komst naar Nederland.

Lees ook: Gemeente gaat Londense 'EMA-gezinnen' helpen verhuizen naar Amsterdam

In het EMA-kantoor in de Londense Canary Wharf richtte Geske, die eerder onder andere voor Amsterdam Marketing werkte, eind 2017 The Netherlands Helpdesk in. 'Nog in diezelfde week kwam een Nederlandse delegatie naar EMA, waaronder wethouder Udo Kock, om zoveel mogelijk antwoorden te geven op vragen van het personeel', zegt ze tegen Zuidas.nl.

Lees ook: 900 medewerkers van medicijnagentschap krijgen hulp bij vinden woning

Er was volgens Geske veel bezorgdheid onder het personeel. 'Is er een goede school voor mijn kinderen? Hoe kom ik aan een huis? Mijn partner heeft ook werk, hoe moet het daar mee? Allemaal vragen die uitdrukken hoezeer het leven van mensen op hun kop was komen te staan.' Ook moesten medewerkers wennen aan het idee dat Nederland veel kleiner en compacter is. Mensen die in de regio Amsterdam zouden komen wonen moest worden uitgelegd dat ze niet uren buiten de stad zouden komen te wonen. Overigens heeft de eerste 'overstapper' een huis in Lelystad gekocht.

Lees ook: 'Nieuw kantoor Europees Medicijnagentschap moet april 2019 klaar zijn'

In april 2019 moet het nieuwe kantoor aan de Zuidas, waarde 900 medewerkers in komen te werken, klaar zijn.