Ombudsman Arre Zuurmond: 'Amsterdam moet af van alles-kan-imago'

Constant geschreeuw, getoeter en een permanente stroom aan toeristen. Om zelf te ervaren hoe druk het nou echt is, woont ombudsman Arre Zuurmond tijdelijk drie of vier dagen per week op de Wallen. En zijn eerste ervaringen vallen niet mee.

Toenemende bewonersklachten van de laatste jaren zorgde ervoor dat Zuurmond zelf in de overlastproblematiek wilde duiken. Hij begon bij het Leidseplein. 'De eerste reactie is, ga maar lekker ergens anders wonen. Dat is de eerste reactie van iedereen. Totdat we daar een nacht bleven en het was net alsof de Arena leegliep, maar dan 24/7. Voor je deur schelden, vloeken, piesen, poepen, neuken. You name it.'

Slapeloze nachten

Het slapen gaat Zuurmond ook niet goed af. Hij had van te voren niet verwacht. 'Ik word iedere nacht wakker. Met name dat schreeuwen en ook hele onverwachte geluiden, daar schrik je wakker van. Ik ben geen lichte slaper, maar toch.'

'Alles-kan-imago'

Amsterdam moet van het 'alles-kan-imago' af vindt Zuurmond. Low-budget vluchten vol zuipgrage Britten kun je misschien niet tegenhouden, maar stevige signalen afgeven kan volgens hem wel. 'Wat je wel kan doen, is bij wijze van spreken iemand op Schiphol al neerzetten die zegt: u bent dronken, u gaat 24 uur de cel in totdat u weer nuchter bent. Openbare dronkenschap is niet toegestaan.'

Buurtbewoners zijn blij met de komst van de ombudsman. 'Goeie zaak! Dan kan-ie het een keer in levende lijve ervaren. Het is druk, het is gevaarlijk, omdat er geen brandweer doorheen kan.'

Zuurmond blijft in totaal drie tot vier maanden op de Wallen wonen.