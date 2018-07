Noord nam vandaag afscheid van het oude busnetwerk: 'Nooit meer door de tunnel!'

De Noord/Zuidlijn is officieel geopend, en dat betekent dat morgen een nieuw vervoerssysteem zal gelden in de stad. Dit heeft ook grote gevolgen voor Noord, waar reizigers vandaag voor de laatste keer een ritje konden maken met de oude buslijnen.

Lees ook: Einde deze week rijdt de Noord/Zuidlijn; wat gaat er veranderen?

De transitie naar het zogenaamde 'visgraatmodel' is morgen definitief en dat betekent dat er voor Noorderlingen veel verandert. Veel bussen die voorheen naar Centraal Station reden zullen boven het IJ blijven. Om bij centraal te komen moet eerst overgestapt worden op de Noord/Zuidlijn. Deze extra overstap zien velen niet zitten.



Ook wordt gevreesd dat wanneer de metro niet rijdt door een bijvoorbeeld een verstoring, iets wat volgens het GVB zeker gaat gebeuren in de eerste weken na de opening, Noord afgesloten wordt van het centrum. Morgen zal Noord er toch aan moeten geloven, het visgraatmodel' is dan een feit.



Lees ook: Bij storing Noord/Zuidlijn komt pendelbus na halfuur: 'Het is lang wachten'



Als troost zette het GVB vandaag drie historische bussen in waar reizigers de hele dag gratis in mochten rijden. Eén bus stamde uit de jaren '70, één uit de jaren '80 en de modernste oldtimer kwam uit de jaren '90. Dat was een geste die veel mensen konden waarderen.



'Ik ben gekomen om nog één ritje met de oude bussen te maken. Want we gaan ook niet meer door de tunnel met de bus. Daarom dacht ik: ik pak hem nog even mee', zei één van hen. Een ander genoot vooral van de nostalgie: 'Ik heb deze bussen zelf nog meegemaakt. Fantastisch om die oude herinneringen op te graven!'



De stemming onder de reizigers tijdens deze laatste ritten met de oude buslijnen bleef gemoedelijk, zelfs wanneer vooruit werd geblikt naar morgen. 'Verandering willen we niet. Maar ik denk: na twee weken zijn we weer gewend. Het komt goed!'