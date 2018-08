Eerste bootjes al in de rij voor Prinsengrachtconcert

Hoewel de eerste noten pas om 20.00 uur gespeeld worden, is het nu alweer dringen op de Prinsengracht. Het concert voor Hotel Pulitzer trekt ieder jaar weer duizenden belangstellenden.

Op de gracht liggen de eerste boten al in de rij. Sommige mensen hebben vannacht zelfs op hun bootje geslapen.

Beste plekken

In het verleden was het een race naar de beste ligplaatsen, maar dat gaat tegenwoordig anders. De bootjes gaan nu een voor een richting het podium, eerst de kleinsten, daarna de grotere boten. Wie als eerste in de rij ligt, mag ook de beste plek uitkiezen.

Het hoofdprogramma van het Prinsengrachtconcert wordt verzorgd door de Nederlandse pianobroers Lucas en Arthur Jussen, samen met sopraan Laetitia Gerards en violist Daniel Lozakovich. Eerder op de dag (16.00 uur) staat het Kinder Prinsengrachtconcert op de agenda.