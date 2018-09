Noorse politie houdt 'alle opties open' in onderzoek naar vermiste Arjen Kamphuis

De Noorse politie heeft drie scenario's in de verdwijningszaak rond Amsterdammer Arjen Kamphuis. Genoeg bewijs om één van die drie scenario's te bewijzen ontbreekt echter.

Dit vertelt assistent-politiechef Bjarte Walla in gesprek met het AD. 'Het eerste scenario is dat hij misschien een ongeluk heeft gehad, waarbij hij omgekomen is of nog leeft maar hulp nodig heeft. De tweede is dat hij zelf verborgen wil blijven. De derde dat hij slachtoffer is van een strafbaar feit', vertelt Walla.



Sluitend bewijs voor één van deze scenario's ontbreekt echter. 'Onderbuikgevoel mag geen rol spelen, we moeten bij de feiten blijven en tunnelvisie voorkomen. Vooralsnog hebben we niet genoeg bewijs voor één van de drie scenario's, dus houden we alle opties open', vervolgt Wada. De komende dagen komt er onder meer hulp van de kustwacht en wordt er ook onder water naar sporen van Kamphuis gezocht.



In het onderzoek naar de verdwijning van Kamphuis werden deze week verschillende persoonlijke eigendommen en een kajak ontdekt. De spullen dreven in zee tussen Fauske en Rognan. Kamphuis is niet meer gezien nadat hij op 20 augustus uitcheckte bij zijn hotel. Twee dagen later zou hij weer terug zijn van vakantie.