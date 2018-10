Wethouder: bewoners ADM-terrein kunnen in de toekomst in Almere terecht

De bewoners van het ADM-terrein, dat al ruim twintig jaar gekraakt is door ze, zouden in de toekomst in Almere terecht kunnen. Dat zegt wethouder Udo Kock die in gesprek is geweest met de gemeente in Flevoland.

'De locatie in Noord is voor twee jaar beschikbaar. Na die twee jaar moeten ze daar weg. Daarna heeft de gemeente Almere gezegd: "Dan hebben wij een locatie waar ze terecht zouden kunnen over twee jaar". Dus het is eigenlijk hartstikke mooi dat we én de slibvelden hebben voor de komende twee jaar en daarna dat de gemeente Almere een locatie heeft waar ze terecht kunnen', zegt de wethouder.

De Raad van State besliste deze zomer, na jarenlang juridisch getouwtrek, dat de ADM-bewoners uiterlijk met Kerst moeten vertrekken. Het terrein is bezit van Chidda Vastgoed BV. Chidda heeft plannen met het terrein en wil dus dat de krakers vertrekken.

In Noord is er een terrein aangewezen waar de - inmiddels - gezinnen terecht kunnen. De bewoners kunnen maximaal twee jaar verblijven op de zogenaamde slibvelden van de voormalige waterzuivering in Noord. Maar op dat terrein mogen geen festiviteiten worden georganiseerd. Een deel van de ADM'ers ziet het dus niet zitten om hier naartoe te verhuizen.

Maar blijven zitten is geen optie meer, sinds de uitspraak van de hoogste Nederlandse rechter. Op Eerste Kerstdag moeten de bewoners hoe dan ook weg zijn.