Aanhouding wegens liquidatie Diemen in 2016

De politie heeft vrijdag iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Diemen in 2016. Op 27 mei van dat jaar werd de Amsterdamse crimineel Vincent Jalink voor de ogen van zijn 9-jarige zoontje doodgeschoten.

Het zou gaan om de Urker visser André K. Hij zou een financieel conflict hebben gehad met Jalink, zo meldt NRC. Mogelijk heeft K. aan de mensen rond ene Mohammed S., die op zijn beurt connecties had met de Amsterdamse onderwereld, gevraagd geld bij Jalink te incasseren. Een halfjaar later werd Jalink vermoord.

De naam van K. komt ook voor in een lopend onderzoek naar cocaïnesmokkel met een Urker kotter, een dossier waarin ook Mohammed S. weer opduikt. K. werd in die zaak niet vervolgd, in tegenstelling tot Mohammed S. en consorten, die nu wel terechtstaan.

De arrestatie van K. voor de moord op Jalink laat zien dat hij mogelijk dichter betrokken is bij de georganiseerde criminaliteit dan het OM in eerste instantie dacht. Het OM wil verder nog geen details over de zaak kwijt.