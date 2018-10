Minister en arts spreken elkaar tegen over patiëntenzorg MC Slotervaart

Volgens minister Bruins van Medische Zorg wordt de patiëntenzorg van het failliete MC Slotervaart veilig afgebouwd. Een arts vertelde vanavond bij Pauw alleen geen idee te hebben wat hij tegen zijn patiënten moet zeggen over de toekomst van hun zorgtraject.

De curator van het MC Slotervaart heeft afspraken gemaakt met de ziekenhuizen over de veilige afbouw van de zorg, zo schrijft de minister in een brief een de Tweede Kamer. Het UWV heeft de salarisbetalingen van het personeel in loondienst overgenomen. Op het ministerie is een crisisteam bij elkaar geroepen. De leden hiervan houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Arts heeft geen idee

Waar minister Bruins geen zorgen lijkt te hebben over de overdracht van de zorg, heeft bariatrisch chirurg Maurits de Brauw van het MC Slotervaart dat wel. 'Het is onwerkelijk dat op deze manier een ziekenhuis in twee dagen ploft. We hebben geen idee wat er met deze patiënten moet gebeuren. We hebben er ongeveer zevenhonderd op de wachtlijst. We hebben zo'n driehonderd mensen in het traject en zevenduizend die jaarlijks komen voor nacontroles. Wat we nu moeten doen. Ik zou het niet weten. Ik heb geen antwoorden op hun vragen en verzoeken om hulp'. zei De Brauw bij Pauw vanavond

De overheid staat sinds het faillissement garant voor claims die voor eigen risico van de ziekenhuizen zouden zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houden in de gaten of de zorgverzekeraars zich houden aan hun zorgplicht voor patiënten in de regio's van de ziekenhuizen.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister te hebben gehoord van de Inspectie dat zij onder de indruk zijn van de betrokkenheid bij hun patiënten en de professionaliteit van de medewerkers van het ziekenhuis.

45 minuten grens

De acute zorg in Amsterdam staat volgens de minister niet onder druk door het faillissement van MC Slotervaart. In de stad en de regio zijn voldoende ziekenhuizen waar patiënten terechtkunnen, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die daarop toeziet, laten weten. Wettelijk is geregeld dat mensen binnen 45 minuten bij een ziekenhuis moeten kunnen zijn.

