Binnen anderhalf uur naar Groningen met extra snelle intercity's

De NS wil volgend jaar starten met een proef met extra snelle intercity's richting Groningen. Er worden dan een aantal stations, zoals Lelystad en Assen, overgeslagen. Ook kan met nieuw materieel 200 kilometer per uur worden gehaald. Dat zou de reistijd moeten verkorten naar anderhalf uur. Nu is dat nog ruim twee uur.

Begin 2019 volgt er een testrit, volgens NRC. Ook wordt er komende maanden onderzocht of zo'n snelle intercity überhaupt mogelijk is en welke aanpassingen er moeten worden gemaakt aan de infrastructuur. Onder andere de baanvakken en spoorwegovergangen moeten worden aangepast aan de hoge snelheden.

Het nieuwe materieel dat 200 kilometer per uur kan halen, zou na 2020 beschikbaar zijn voor de NS. De reistijd van anderhalf uur tussen Amsterdam en Groningen is te halen als er zelfsturende treinen mogelijk zijn. Hierdoor kunnen treinen veel korter achter elkaar en dus efficiënter rijden. De NS verwacht dat de nieuwe treinen in 2021 daadwerkelijk kunnen worden ingezet, afhankelijk van de onderzoeksresultaten.

Ook andere trajecten moeten uiteindelijk sneller worden afgelegd volgens de krant. Op sommige trajecten kunnen er nu al snelheden van tussen de 160 en 200 kilometer per uur worden gehaald. Dit geldt al voor delen van de trajecten van en naar Groningen en van en naar Breda. Het traject Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Nijmegen is al geschikt voor treinen die 160 kilometer per uur halen.

De NS hanteert nu nog een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur.