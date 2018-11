VVD-duoraadslid boos en verdrietig om nieuwe Sinterklaas

Claire Martens, duoraadslid van de VVD, is kritisch op de aanstelling van Erik van Muiswinkel als nieuwe Sinterklaas in Amsterdam. Hij zou te politiek zijn.

Afgelopen week werd bekend dat Van Muiswinkel vanaf volgend jaar Sinterklaas is. Hij neemt de staf over van Jeroen Krabbé die dit jaar voor het laatst te zien is als de goedheiligman. Er was wel meteen kritiek op sociale media, omdat Van Muiswinkel een uitgesproken tegenstander van Zwarte Piet is.

'Met de aanstelling van Erik van Muiswinkel als nieuwe Sinterklaas, ook wel goedheiligman, in Amsterdam ben ik definitief van mijn rood-gouden Sinterklaaswolk gedonderd. Ik ben boos, verdrietig en ik voel vooral onbegrip. Wat bezielt het Sinterklaascomité in Amsterdam om een man aan te stellen die zo'n uitgesproken politieke mening heeft?', schrijft Martens in een ingezonden brief in Het Parool.

Hackers

Ze verwijst naar berichten die Van Muiswinkel in het verleden twitterde. Zo noemde hij een voorstander van Zwarte Piet in 2016 'een domme kankerlul'. Ook halen critici van Van Muiswinkel twitterberichten aan waarin hij voorstanders van Zwarte Piet 'kankerracisten' en 'onderbuik-tokkies' noemde. Maar volgens de cabaretier waren die latere tweets het werk van hackers.

'Bent u werkelijk geloofwaardig als Sint?', wil Martens niettemin weten. 'Ik kan namelijk niet aan jonge kinderen uitleggen dat Sinterklaas soms een ernstige ziekte gebruikt om een grap kracht bij te zetten.' Ze wil 'een Sinterklaas voor iedereen' en vindt dat Van Muiswinkel dat niet is.

De Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam liet eerder deze week aan AT5 weten pas na de intocht in te willen gaan op de keuze voor Van Muiswinkel. Een woordvoerder ontkende al wel dat de aanstelling van Van Muiswinkel een politieke keuze zou zijn.