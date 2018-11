Agent die Harm (34) doodreed alsnog vervolgd

De agent die in 2016 de 34-jarige Harm Wimmenhove doodreed op de Nassaukade wordt toch nog vervolgd. Dat heeft het gerechtshof besloten.

Dat meldt Het Parool. De nacht van 14 september 2016 fietste Harm naar huis. Toen hij wilde oversteken werd hij geschept door een politiebusje. De wagen ging met 85 kilometer per uur en zonder sirenes door de bocht tussen de Kinkerstraat en de Rozengracht. De 34-jarige man overleed aan ernstig hersenletsel in het ziekenhuis.

De agent was onderweg naar een mogelijke inbraak bij de Primark en was in de veronderstelling dat hij harder mocht rijden.

De officier verklaarde in 2017 dat de agent niet harder dan vijftig kilometer per uur had mogen rijden, maar omdat Harm voorrang had moeten verlenen, geen licht op zijn fiets had en minstens drie à vier drankjes had gedronken, er geen sprake was van dood door schuld. Ook werd geconcludeerd dat Harm het ongeval ook niet had overleefd als de agent wel vijftig kilometer per uur had gereden.

Artikel 12-procedure

De familie van het slachtoffer startte een artikel 12-procedure om alsnog vervolging af te dwingen. Het gerechtshof heeft nu geoordeeld dat er genoeg vragen zijn die door een strafrechter moeten worden beoordeeld.