John van den Heuvel over uitleg gemeente: 'Echt lulkoek'

John van den Heuvel is niet te spreken over de uitleg die een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema gaf over zijn veiligheidssituatie.

Van den Heuvel mag op last van de burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie niet meer in de studio van RTL Boulevard komen. Een woordvoerder van de burgemeester zei daarna tegen de NOS dat het een 'te groot risico' zou zijn voor de Amsterdamse bevolking.

'Dat is echt lulkoek', reageert Van den Heuvel in een interview met Radio 538. 'Je kunt toch wel een studio beveiligen? Zo ingewikkeld is dat toch niet? Ik snap dat het extra inspanningen geeft, misschien extra kosten en dat het extra gedoe is. Maar zeg dat dan gewoon.'

Opvallend is dat Van den Heuvel niet weet waarom hij beveiligd moet worden. 'Tegen mij zeggen ze dus niet wat die dreiging inhoudt. Aan de ene kant begrijp ik het wel, omdat ze misschien bepaalde informatiestromen moeten bewaken. Maar dat maakt het voor mij veel ingewikkelder, want straks ga ik iets zeggen of doen wat de dreiging verergert, of kan ik misschien juist iets zeggen wat de dreiging vermindert.'

De misdaadjournalist werd aanvankelijk beveiligd vanwege dreiging vanuit motorclub No Surrender. 'Er zijn wel redenen om aan te nemen dat het niet meer uit die hoek komt, maar uit welke hoek nu, het hoe of wat weet ik niet. Ik vind dat ook raar.'

Hij heeft een aantal keer overwogen om de beveiliging af te slaan. 'Maar ik heb ook verantwoording naar mijn gezin en collega's. Het is geen makkelijke beslissing.'

Van den Heuvel denkt wel dat er een moment komt dat hij niet meer beveiligd hoeft te worden. 'Het zal niet eindeloos voortduren, iedereen is er druk mee bezig.'