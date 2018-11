LHBT'ers voelen zich vaker onveilig en hebben meer conflicten op werk

LHBT'ers hebben vaker conflicten op het werk en voelen zich op veschillende locaties vaker onveilig. Maar respectloos gedrag tegen LHBT'ers en ook heteroseksuelen neemt in de jaren tussen 2012 en 2017 af. Dit blijkt uit de jaarlijkse LHBT-monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het respectloos gedrag mag dan in zijn algemeenheid zijn afgenomen, nog altijd hebben LHBT'ers in 2017 meer te maken met respectloos gedrag dan heteroseksuelen. Afgelopen jaar ervaarde 30 procent van de ondervraagde LHBT'ers respectloos gedrag door onbekenden op straat. Van de heteroseksuelen was dit 24 procent, zo blijkt uit het SCP-rapport.

Lees ook: Weinig concrete voorstellen tijdens commissievergadering anti-homogeweld

Onveiliger voelen

Geweld tegen LHBT'ers neemt de afgelopen vijf jaar geleidelijk af. Van de ondervraagde lesbisch- of homoseksuelen had 4,3 procent in 2017 te maken met geweld. In 2012 lag dit percentage op 7,1 procent. Voor biseksuele personen ligt dit percentage op 4,4 procent.

Lees ook: Nachtburgemeester pleit voor actie tegen homogeweld: 'We moeten het goede voorbeeld geven'

Op specifieke locaties voelen LHBT'ers zich juist vaker onveilig dan heteroseksuelen. Bij bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden en op plekken waar jongeren rondhangen voelt 43 procent van de lesbische- of homoseksuele mensen zich onveilig. Van de biseksuele mensen is dit 37 procent. 33 procent van de heteroseksuele mensen voelt zich onveilig.

Lees ook: Derde van Nederlanders vindt zoenende mannen aanstootgevend

Vaker een burn-out

Op het werk worden LHBT'ers vaker geconfronteerd met negatieve bejegening en krijgen ze vaker te maken met conflicten. Voor biseksuele mensen is dit in 39 procent en 41 procent van de homoseksuele en lesbische personen. Van de heteroseksuele mensen had 32 procent in 2017 een conflict op het werk.

Ook bij burn-outklachten zijn er verschillen te zien. Van de homoseksuele- en lesbische mensen rapporteert 21 procent een burn-out. Dat is 25 procent bij biseksuele mensen en 16 procent bij hetero-mensen.